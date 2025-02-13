حادث دهس في ميونخ يسفر عن إصابة 20 شخصا أثناء مظاهرة نقابية

أصيب ما لا يقل عن 20 شخصا، بعضهم بجروح خطيرة، في حادث دهس وقع على هامش مظاهرة نقابية وسط مدينة ميونخ، التي تحتضن مؤتمر ميونخ للأمن، إذ اقتحمت سيارة حشدا من الناس وسط مدينة ميونخ الألمانية عشية مؤتمر ميونخ للأمن، مشيرا إلى أن "الحادث أسفر عن وفاة امرأة وإصابة العشرات".

وأضاف، أن "الشرطة الألمانية اعتقلت سائق السيارة، الذي لا يشكل حاليا أي خطر"، موضحا أن "الشرطة بدأت التحقيق في تفاصيل الحادث ودوافعه وسط إجراءات أمنية مشددة".

وكشفت الشرطة الألمانية بعد ذلك، إن منفذ عملية الدهس في مدينة ميونيخ، اليوم الخميس، هو شاب أفغاني الجنسية، حيث أشار موقع "فيلت" الألماني، إلى أن "الرجل هو "طالب لجوء" من أفغانستان، واختلفت التقارير عن عمره، الذي أشير إلى أنه ما بين 24 و26 عاما".

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن السيارة من طراز "ميني كوبر" دهست حشدا من العمال المضربين من اتحاد "فيردي" وبأن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع.