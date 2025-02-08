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محكمة فيدرالية أمريكية تصدر أمر ولائي يوقف قرارات ترامب!


أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية، اليوم السبت، حكما مؤقتا يوقف تنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب بوضع نحو 2200 موظف في وكالة التنمية الدولية (USAID) في إجازة إدارية في إطار مساع لتفكيك الوكالة، حيث جاء الحكم الذي أصدره القاضي كارل نيكولز، الذي عينه ترامب في المحكمة الجزئية الأمريكية، قبيل منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد الذي كان من المقرر أن يدخل فيه القرار حيز التنفيذ، بما يشمل إجازات إدارية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في الوكالة على مستوى العالم، مع بعض الاستثناءات.

وتقدم النقابات الممثلة للعمال الفيدراليين وموظفي الخدمة الخارجية بدعوى قضائية ضد القرار، وطالبت بإصدار أمر تقييدي مؤقت ضد القرار، إذ وجهت الدعوى خصوما إلى كبار المسؤولين في الحكومة، بمن فيهم الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، متهمة إياهم بمحاولة تفكيك الوكالة بشكل غير قانوني، وتؤكد الدعوى أن الكونغرس وحده يمتلك الصلاحية القانونية لإلغاء أو دمج الوكالة مع وزارة الخارجية.

فيما حذرت النقابات من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف الأمريكية، فضلا عن تعريض الأمن القومي للخطر، مما سيؤدي إلى نتائج إنسانية كارثية، لا سيما في دول مثل العراق التي قد تتأثر بشكل مباشر من قرار إيقاف وتفكيك الوكالة.

ومن الجدير بالذكر أن وكالة التنمية الدولية كانت قد أعلنت في نهاية العام الماضي عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار لتحسين المياه والصرف الصحي في العراق لمدة أربع سنوات، مما يبرز أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة في مشاريع حيوية بالمنطقة.

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