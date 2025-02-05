روسيا تطور برنامج ذكاء اصطناعي لحماية المواقع الإلكترونية من الهجمات المكثفة

تمكنت الشركة الروسية ST IT المشاركة في سوق المبادرة الوطنية التكنولوجية TechNet من إعداد برنامج يحتوي على وحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز استقرار عمل المواقع الإلكترونية، وذلك في ظل هجمات DDoS المكثفة، إذ صرّح بذلك المكتب الصحفي التابع لمنصة المبادرة الوطنية التكنولوجية والذي قال إن خدمة Basaltek تتمتع بوظائف التحقق المعزز وحجب المستخدمين الذين قد يشكلون خطرا محتملا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وحدة الذكاء الاصطناعي تسمح باكتشاف هجمات غير معروفة سابقا لنظام حماية الموقع الإلكتروني، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية.

وأوضح أنتون أفيريانوف مدير عام مجموعة شركات ST IT إن الخدمة تحل عدة مشاكل حيث توفير الأمان الفعلي واستقرار الموقع في ظل هجمات DDoS والهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى ضمان الامتثال للتشريعات في مجال أمن المعلومات."

ويتضمن البرنامج عدة مستويات من الحماية، حيث تقوم وحدة مكافحة الهجمات المكثفة بفحص المستخدم باستخدام اختبار "كابتشا" الخاص بالتعرف على هوية المستخدم والتمييز بينه وبين الروبوت وتقوم كذلك بحجب العنوان مؤقتا في حال تجاوز مستوى معيّن من حركة المرور، فضلا عن اكتشاف علامات أخرى للنشاط المشبوه.

كما أضافت منصة المبادرة الوطنية التكنولوجية قائلة إن "الشركة تستعد لإطلاق تكنولوجيا يمكن استخدامها من قبل المستخدمين العاديين، كما إنها مستعدة لدمج النظام في الدوائر المحمية لشركات العملاء."