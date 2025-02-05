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أمريكا: احتجاجات تطالب بإبعاد إيلون ماسك عن الحكومة


شهد محيط وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن مظاهرات احتجاجية طالب المشاركون فيها "بمنع استيلاء إيلون ماسك على السلطة" في البلاد، حيث حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أبعدوا أيديكم عن أموالنا" و"لم ينتخب أحد إيلون".

ويخشى المحتجون أن تؤثر القرارات "الاقتصادية" لإيلون ماسك على ضمانهم الاجتماعي، خاصة بعد أن وعد بإلغاء المنح الحكومية بمئات الملايين من الدولارات.

وجاءت هذه الاحتجاجات عقب منح ماسك الوصول إلى وزارة الخزانة، كما أعلن رسميا، لأغراض استطلاعية في الوقت الحالي، فيما تتحمل وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولية تخصيص تريليونات الدولارات، بما في ذلك المنح والمدفوعات الاجتماعية.

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