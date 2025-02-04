الصحة الروسية: انتهاء الاختبارات ما قبل السريرية للقاح الشخصي المضاد للسرطان

صرّح الدكتور إيفان ستيليدي كبير أطباء الأورام المستقلين في وزارة الصحة الروسية عن انتهاء الاختبارات ما قبل السريرية للقاح الشخصي المضاد للسرطان، إذ ذكر "نحن نستكمل حاليا التجارب ماقبل السريرية الأولية على نماذج حيوانية في مركز بلوخين الوطني للبحوث الطبية للأورام التابع لوزارة الصحة الروسية، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن موعد الحصول على إذن لاستخدام اللقاح. ولكن من المهم فهم أن لقاح mRNA ليس دواء سحريا، بل هو مثل أي طريقة مستخدمة في علاج السرطان"،

ومن الجدير بالذكر أن الأكاديمي ألكسندر غينسبورغ مدير مركز "غماليا" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة قد أوضح أن الدراسات ما قبل السريرية على لقاح السرطان أظهرت أن الدواء يثبط تطور الورم. وأضاف أن أول الأشخاص الذين يتلقون لقاح السرطان الجديد في التجارب السريرية يمكن أن يكونوا مرضى الورم الميلانيني وسرطان الخلايا الصغيرة في الرئة. ويخطط العلماء أيضا لتطوير نماذج للأمراض السرطانية لإنشاء لقاحات mRNA مضادة لها، بما فيها ضد سرطان الكلى والثدي والبنكرياس.