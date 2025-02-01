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ميتا تتهم شركة إسرائيلية بالتجسس على عشرات المستخدمين في تطبيق واتساب!


 

صرّح مسؤول في واتساب، إن شركة باراغون سولوشنز الإسرائيلية لبرامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين من بينهم صحفيون وأعضاء بالمجتمع المدني، وأضاف المسؤول لرويترز أن "واتساب، التابعة لشركة ميتا، أرسلت خطابا إلى باراغون بعد عملية الاختراق تطلب منها الكف عن ذلك"، إذ ذكرت الشركة في بيان إنها "ستواصل الدفاع عن القدرة على التواصل بخصوصية".

وبحسب المسؤول فإن الشركة رصدت محاولة اختراق استهدفت نحو 90 مستخدما لمنصتها، ولكنه أمتنع عن تحديد هوية المستهدفين أو مكانهم، وقال فقط إن الأهداف شملت عددا غير محدد من شخصيات المجتمع المدني والإعلام.

وأوضح أن شركة اتساب "عرقلت" منذ ذلك الحين محاولة التسلل.

كما امتنع المسؤول عن مناقشة كيفية تأكد واتساب من أن باراغون هي المسؤولة عن عملية الاختراق، وبيّن إنه تم إبلاغ أجهزة إنفاذ القانون وشركاء القطاع بعملية الاختراق، لكنه لم يوضح تفاصيل أكثر.

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ميتا تتهم شركة إسرائيلية بالتجسس على عشرات المستخدمين في تطبيق واتساب!
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