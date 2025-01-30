شركة ميتا ستدفع لترامب 25 مليون دولار تعويضا عن حظر حساباته في فيسبوك و إنستغرام!

وقع الرئيس الأمريكي ترامب اتفاقا مع شركة ميتا في قضية حجب صفحاته على فيسبوك وانستغرام بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021، وستدفع الشركة لترامب 25 مليون دولار، إذ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه بموجب شروط الاتفاق لإنهاء القضية، سيتم إرسال 22 مليون دولار إلى صندوق المكتبة الرئاسية، وستذهب الأموال المتبقية إلى النفقات القضائية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للاتفاق فإن الشركة لن تعترف علنا بذنبها. كذلك تبرعت شركة "ميتا"، التي يرأسها مارك زوكربيرغ في وقت سابق بمبلغ مليون دولار لحفل تنصيب ترامب.

فيما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن زوكربيرغ يحاول تحسين العلاقات مع ترامب منذ عام ونصف العام من أجل حماية شركته من ضربة محتملة من الإدارة الجديدة، حيث كانت "ميتا" منذ فترة طويلة هدفا لهجمات من المحافظين في واشنطن الذين يتهمونها بالتحيز لصالح الديمقراطيين.