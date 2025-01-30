ترامب يعلق على الحادث الجوي المروع في واشنطن

صرّح الرئيس الأمريكي ترامب أنه تم إطلاعه بشكل كامل على ملابسات حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب مطار "ريغان" في واشنطن، حيث أضاف ترامب في بيان: "رحم الله أرواحهم. أشكر رجال الاستجابة الأولية على العمل الرائع الذي يقومون به. أراقب الموقف وسأقدم المزيد من التفاصيل عند ظهورها".

وتأتي تصريحات ترامب إثر اصطدام طائرة ركاب من نوع "Bombardier"، على متنها 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم، مع مروحية عسكرية من نوع "Sikorsky" بالقرب من مطار "رونالد ريغان" في العاصمة واشنطن.