منوعات

إنشاء جزيء حي غير موجود في الطبيعة بواسطة شبكة عصبية!


قام نموذج من الذكاء الاصطناعي بمحاكاة 500 مليون سنة من التطور الجزيئي من أجل إنشاء شفرة لبروتين غير معروف سابقا، فقد ذكرت صحيفة Live Science إن العلماء يعتقدون أن هذا البروتين المتوهج الجديد المشابه لتلك الموجودة في قناديل البحر والشعاب المرجانية، يمكن أن يساعد في تطوير أدوية جديدة.

يذكر أن البروتينات هي أحد المكونات الأساسية للحياة، وتقوم بوظائف مختلفة في الجسم مثل بناء العضلات ومكافحة الأمراض. وتتكون البروتينات من سلاسل من الجزيئات تسمى الأحماض الأمينية، والتي يتم تحديد تسلسلها بواسطة الجينات. ولكي تتمكن الشبكة العصبية ESM3 من فهم البروتينات زودها الباحثون بمعلومات حول الخصائص الرئيسية للبروتينات، مثل التسلسل الأميني، والهيكل، والوظيفة على شكل سلسلة من الأحرف.

والجزيء الذي تتم محاكاته والذي أُطلق عليه اسم esmGFP، موجود فقط على شكل كود حاسوبي، ولكنه يحتوي على مخطط لنوع غير معروف سابقا من البروتين الفلوري الأخضر. أما التسلسل الذي يحدد esmGFP يشبه بنسبة 58% فقط أقرب بروتين فلوري معروف، وهو نوع موجود في شقائق نعمان البحر Entacmaea quadricolor. وفيما يتعلق بالجزء المتبقي من التسلسل فهو فريد، وكان سيحتاج إلى 96 طفرة جينية مختلفة للظهور بشكل طبيعي، وهو ما كان سيستغرق أكثر من 500 مليون سنة.

تم كشف esmGFP ونموذج الذكاء الاصطناعي ESM3 الذي أنشأه من قبل الباحثين من شركة EvolutionaryScale، إذ تقوم الشبكة العصبية ESM3 بملء الفراغات في الشفرة غير المكتملة التي يقدمها الباحثون، من خلال "تصفح" سريع لمسارات وخيارات ومراحل مختلفة.

وأوضح أليكس ريفز الباحث المشارك في الدراسة وأحد مؤسسي شركة EvolutionaryScale: "لقد اكتشفنا أن ESM3 يتقن أساسيات علم الأحياء ويمكنه توليد بروتينات وظيفية خارج النطاق الذي استكشفه التطور".

كذلك قام الفريق البحثي بتدريب ESM3 على بيانات واردة من 2.78 مليار بروتين موجودة في الطبيعة، ثم قام الباحثون بإخفاء أجزاء من البروتين بشكل عشوائي، وقامت ESM3 بملء الفراغات بناء على المعرفة التي اكتسبتها. 

فيما علقت تيفاني تايلور عالمة الأحياء التطورية في جامعة "باث" على الدراسة قائلة:"ستسمح نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل ESM3 بإحداث طفرة في هندسة البروتينات. ومع ذلك، فإن محاولات محاكاة 500 مليون سنة من التطور تركز على بروتينات فردية ولا تأخذ في الاعتبار المراحل العديدة للانتقاء الطبيعي التي تُنشئ الحياة في النهاية. وإن هندسة البروتينات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثيرة للاهتمام، لكنني لا أستطيع التخلص من الشعور بأننا قد نكون واثقين أكثر من اللازم عندما نفترض أننا قادرون على التفوق على العمليات المعقدة التي صقلتها ملايين السنين من الانتقاء الطبيعي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شركة ميتا ستدفع لترامب 25 مليون دولار تعويضا عن حظر حساباته في فيسبوك و إنستغرام!
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ألاسكا الأمريكية
ترامب يعلق على الحادث الجوي المروع في واشنطن
إنشاء جزيء حي غير موجود في الطبيعة بواسطة شبكة عصبية!
أمريكا: حادث مروع بعد اصطدام مروحية بطائرة ركاب في واشنطن
علماء روس يكتشفون دور فيتامين В5 في علاج قرحة المعدة
تطبيق صيني يدخل امريكا حالة انذار!
شركة Google Maps تسمي خليج المكسيك بـ"خليج أميركا"
إدارة ترامب تواصل حملة الإقصاء، منح 60 موظفا جديدا إجازة مفتوحة!
بعد الحرائق المدمرة، كارثة جديدة تهز كاليفورنيا الأمريكية!
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك