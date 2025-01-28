منوعات

علماء روس يكتشفون دور فيتامين В5 في علاج قرحة المعدة


اكتشف علماء كلية الصيدلة بجامعة فورونيج أن فيتامين B5 يعيد الوظيفة الوقائية للجهاز الهضمي، ويساعد على منع تكون قرحة المعدة.

ويولي العلماء اهتماما خاصا للمكونات الجديدة اللازمة لابتكار مستحضرات تحمي المعدة، بما فيها المواد الشبيهة بالفيتامينات ومشتقاتها. فمثلا في السنوات الأخيرة، اكتشف علماء من بلدان مختلفة العديد من الخصائص غير المعروفة سابقا لفيتامينات D وA، وحتى فيتامين C الأكثر دراسة.

وتقول الدكتورة آنا بوزلاما رئيسة قسم الأدوية والصيدلة السريرية: "قد يصبح أحد مشتقات فيتامين B5 (حمض البانتوثنيك) مكونا واعدا في علاج أمراض الجهاز الهضمي. وعلى الرغم من أن خصائص هذا المركب معروفة منذ فترة طويلة، إلا أن استخدامه في الطب يقتصر في الفيتامينات المتعددة والاستخدام الخارجي".

وأكدت نتائج اختبار مشتق فيتامين B5 على 70 من ذكور الجرذان المخبرية البيضاء في نموذج لتكوين القرحة الناجمة عن الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، لتقييم الفعالية. وأظهرت مقارنة الباحثين لعدد ومساحة القرح على الغشاء المخاطي للمعدة في مجموعتي المراقبة والتجريبية، فعاليته العالية التي تتفوق كثيرا على الدواء الشهير ميثيل يوراسيل.

وبحسب بوزلاما، يعتقد أنه عند تناول مشتق فيتامين B5 عن طريق الفم، يعمل على تخليق عديد السكاريد المخاطية، أي الإفرازات الذي تنتج عادة في المعدة وتؤدي وظيفة وقائية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المادة على تعزيز ترميم الأغشية الخلوية، ولها تأثير مضاد للأكسدة. وهذا يعمل على تطبيع الحاجز الوقائي للغشاء المخاطي في المعدة، ما يعزز شفاء القرحة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
علماء روس يكتشفون دور فيتامين В5 في علاج قرحة المعدة
تطبيق صيني يدخل امريكا حالة انذار!
شركة Google Maps تسمي خليج المكسيك بـ"خليج أميركا"
إدارة ترامب تواصل حملة الإقصاء، منح 60 موظفا جديدا إجازة مفتوحة!
بعد الحرائق المدمرة، كارثة جديدة تهز كاليفورنيا الأمريكية!
باحثون يطورون علاجا مبتكرا لأخطر نوع من السرطانات
بسبب توهج شمسي، عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض قريبا
كارثة في تركيا، حصيلة ضحايا حريق كبير بمنتجع
وزراء إسبان يغادرون منصة "إكس" بعد تنصيب ترامب!
ترامب أمام القضاء في دعوى جديدة بعد يوم من تنصيبه!
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك