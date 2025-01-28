شركة Google Maps تسمي خليج المكسيك بـ"خليج أميركا"

أوضحت شركة Google Maps في أحد حساباتها على منصة (X) "تلقينا عدة استفسارات حول تسمية الأماكن في خرائط Google. ولدينا ممارسة طويلة الأمد خاصة بتطبيق التغييرات على الأسماء عندما يتم تحديثها في المصادر الحكومية الرسمية، وفيما يتعلق بالمعالم الجغرافية في الولايات المتحدة، يحدث ذلك عندما يتم تحديث نظام المعلومات الجغرافية. وسنقوم بتحديث خرائط Google في الولايات المتحدة بسرعة لعرض جبل ماكينلي وخليج أمريكا".

وأضافت Google أنه "عندما تختلف الأسماء الرسمية بين الدول، يرى مستخدمو الخدمة الاسم المحلي الرسمي في بلدهم، بينما يرى بقية العالم كلا الاسمين".

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب كان قد وقع في وقت سابق مرسوما يأمر فيه بإعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح "خليج أمريكا"، وبموجب المرسوم يتعين على وزير الداخلية الأمريكي أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة التسمية، إذ سبق لترامب أن أعلن عن نيته بتغيير اسم الخليج قبل تنصيبه، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون جزءا من السياسة الجديدة لإدارته، كما أعلن عن عودة اسم جبل ماكينلي لجبل دينالي في ألاسكا قريبا.