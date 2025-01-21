كارثة في تركيا، حصيلة ضحايا حريق كبير بمنتجع

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، عن مصرع 76 شخصا جراء حريق بفندق في مدينة بولو شمال غربي البلاد، إذ ذكر وزير الداخلية علي يرليكايا، إن "الحريق اندلع في مطعم بأحد الفنادق في منتجع كارتالكايا في إقليم بولو، وكان هناك 234 نزيلًا وقد توّعد الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاسبة من كان السبب في الحادث".

ونقلت وكالة الأنباء التركية عن حاكم الولاية عبد العزيز قوله، إن "اثنين من الضحايا لقيا حتفهما بعد أن قفزا من المبنى في حالة من الذعر".

وأشار تلفزيون "إن تي في" إلى أن بعض النزلاء حاولوا النزول من غرفهم باستخدام الملاءات.

وقد أرسلت السلطات نحو 30 سيارة إطفاء و28 سيارة إسعاف إلى الموقع، وجرى إخلاء الفنادق الأخرى المجاورة احترازًا لأي طارئ.