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ترامب أمام القضاء في دعوى جديدة بعد يوم من تنصيبه!


اكدت وسائل إعلام أجنبية، أن مدافعين عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، بما في ذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، رفعوا دعوى قضائية على أمر تنفيذي يمنع الحصول على الجنسية بالولادة وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد توليه منصبه الإثنين، حيث ذكر نشطاء في بيان وصفوا فيه الأمر بأنه غير دستوري "رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين اليوم دعوى قضائية على إدارة ترامب بشأن أمرها التنفيذي الذي يسعى إلى تجريد بعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من جنسيتهم الأميركية".

ويواجه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب العديد من الدعاوى القضائية التي لم يتم حسمها بعد.

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