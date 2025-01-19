استنفار بأغلب الولايات الامريكية اثر عاصفة جديدة!

تشهد الولايات المتحدة انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، مما دفع حكام عدد من الولايات إلى إعلان حالة الطوارئ في مناطقهم، إذ أعلن حاكم نيوجيرسي الأمريكية فيل مورفي، حالة الطوارئ في الولاية، حيث ستشهد المنطقة عاصفة شتوية ووثلوج كثيفة ودرجات حرارة منخفضة خطيرة من الاثنين إلى الأربعاء.

وذكر مكتب الحاكم: "من المتوقع أن تصل تراكمات الثلوج من 8 إلى 12 بوصة في أجزاء من الولاية، مع برودة شديدة، ونتوقع أن تتسبب عاصفة شتوية قوية بثلوج كثيفة ابتداء من صباح الأحد، مع درجات حرارة منخفضة بشكل خطير يوم الاثنين، تستمر حتى يوم الأربعاء".

وختم: "كما هو الحال دائما، أحث جميع سكان نيوجيرسي على توخي الحذر واتباع جميع بروتوكولات السلامة والبقاء بعيدا عن الطرق ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية".

في ذات الصدد، قرر حاكم لويزيانا، جيف لاندري، إعلان حالة الطوارئ، تحسُّبا للطقس الشتوي، ودعا سكان لويزيانا إلى الاستعداد ومراقبة توقعات الطقس.

كذلك اجبرت التوقعات بتساقط الثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة المسؤولين في بالتيمور إلى إلغاء موكب مارتن لوثر كينغ جونيور السنوي في المدينة الذي كان من المقرر تنظيمه يوم الاثنين.

كما أدّت برودة الطقس المتوقعة في واشنطن العاصمة إلى نقل حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى القاعة المستديرة في مبنى الكابيتول الأمريكي.