منوعات

إصابة في الذراع وجبيرة، بعد سقوط بابا الفاتيكان فرنسيس


 

أوضح الفاتيكان، اليوم الخميس، أن البابا فرنسيس أصيب في ساعده الأيمن جراء سقوطه في مقر إقامته دون حدوث كسور، إذ ذكر الفاتيكان في بيان أن "الحادث وقع في بيت القديسة مارتا، وأصيب البابا فرنسيس بكدمة في ساعده الأيمن، وتم تركيب جبيرة للذراع كإجراء احترازي".

وأوضح الفاتيكان أن سقوط البابا اليوم وقع في سانتا مارتا، وشوهد البابا فرنسيس لاحقا وقد تم تركيب حمالة لذراعه اليمنى.

يذكر أنه في السابع من ديسمبر الماضي، أصيب البابا في ذقنه بعد اصطدام بمنضدة سرير نومه في ما يبدو أنه سقوط مما أسفر عن إصابته بكدمة قوية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إصابة في الذراع وجبيرة، بعد سقوط بابا الفاتيكان فرنسيس
عودة الرياح الشديدة تضع فرق الإطفاء في لوس أنجلوس بحالة ترقب
ابتكار مادة هلامية للوقاية من العدوى بعد العمليات الجراحية
الكويت: قرار بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق 7 سنوات
جنوب كاليفورنيا بانتظار موقف خطير!
حرائق لوس أنجلوس: حديث عن الكوارث الأكثر تكلفة بتاريخ البلاد!
احتواء 11% فقط من أكبر حريق في لوس أنجلوس وإدارة الإطفاء تحذر!
إزدياد ضحايا الحرائق في كاليفورنيا، وفقدان السيطرة على عدد منها
الذكاء الاصطناعي سيمحو 92 مليون وظيفة بحلول 2030!
عمليات نهب منازل المواطنين في لوس انجلوس رغم الحرائق والكوارث!
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك