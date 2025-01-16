إصابة في الذراع وجبيرة، بعد سقوط بابا الفاتيكان فرنسيس

أوضح الفاتيكان، اليوم الخميس، أن البابا فرنسيس أصيب في ساعده الأيمن جراء سقوطه في مقر إقامته دون حدوث كسور، إذ ذكر الفاتيكان في بيان أن "الحادث وقع في بيت القديسة مارتا، وأصيب البابا فرنسيس بكدمة في ساعده الأيمن، وتم تركيب جبيرة للذراع كإجراء احترازي".

وأوضح الفاتيكان أن سقوط البابا اليوم وقع في سانتا مارتا، وشوهد البابا فرنسيس لاحقا وقد تم تركيب حمالة لذراعه اليمنى.

يذكر أنه في السابع من ديسمبر الماضي، أصيب البابا في ذقنه بعد اصطدام بمنضدة سرير نومه في ما يبدو أنه سقوط مما أسفر عن إصابته بكدمة قوية.