ابتكار مادة هلامية للوقاية من العدوى بعد العمليات الجراحية

ابتكر العلماء من جامعة "تومسك" التقنية الروسية، مادة هلامية جديد للوقاية من العدوى في مرحلة ما بعد العمليات الجراحية، إذ أظهرت الدراسات الأولية أنه فعال في قمع نمو البكتيريا. حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مكتب الصحافة التابع لوزارة التعليم والعلوم الروسية.

وكما جاء في البيان على لسان رئيس المشروع، الباحث في مختبر أنظمة البلازما الهجينة في جامعة تومسك البوليتكنيكية غليب دوبينينكو فإن المواد المضادة للبكتيريا تمنع عملية تكوين الأغشية الحيوية البكتيرية على سطح الغرسات، وتقلل من خطر تطور العدوى في منطقة الزرع خلال الفترة المبكرة بعد الجراحة.

وأضاف أن هذا النهج في قمع العدوى البكتيرية قد يقلل أو حتى يلغي الحاجة إلى العلاج بالمضادات الحيوية الجهازية بعد الجراحة، كما يمكن أن يمنع تطور أمراض معدية مزمنة خطيرة، مثل التهاب العظم.

فيما تم دعم البحث بمنحة من الصندوق العلمي الروسي. ونُشرت نتائجه في مجلة Materials Letters.