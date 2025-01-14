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الكويت: قرار بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق 7 سنوات


اصدر القضاء الكويتي، اليوم الثلاثاء، قرارا بحبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق الشيخ طلال الخالد، حيث ذكرت جريدة القبس الكويتية ان "محكمة الوزراء الكويتية قررت حبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد لمدة سبع سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام ورد مبلغ 9 ملايين و 500 الف دينار، كما قضت بحبسه لمدة 7 سنوات في قضية اخرى والزامه برد نصف مليون دينار". 

وكان الوزير السابق قد حضر امام تحقيقات لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وامام محكمة الوزراء وانكر التهم المسندة اليه في في القضيتين المرفوعتين ضده، كما انكر تهمة اختلاس وغسل أموال.

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الكويت: قرار بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق 7 سنوات
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