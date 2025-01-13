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جنوب كاليفورنيا بانتظار موقف خطير!


 

أصدر مكتب التنبؤات الجوية التابع للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية في لوس أنجلوس، تحذيرًا نادرًا من "موقف خطير بشكل خاص" يستمر حتى، ظهر يوم الأربعاء، لأجزاء من مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا، محذرًا من أن الرياح العاتية قد تتسبب في "حريق متفجر"، حيث تنصح خدمة الأرصاد الجوية السكان "باستخدام طرق متعددة لتلقي معلومات الإخلاء"، و"عدم القيام بأي شيء قد يشعل حريقًا".

وطبقًا لما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري، لا تشمل المناطق الخاضعة لهذا التحذير حريق إيتون، لكنها تغطي غرب سانتا مونيكا وسيمي فالي وبورتر رانش وفينتورا، وأجزاء أخرى من المنطقة المتضررة بشدة.

ويُتوقع أن تكون الرياح خلال هذا الحدث أقرب إلى رياح سانتا آنا القوية، بسرعة 50 إلى 70 ميلاً في الساعة بدلاً من 100 ميل في الساعة، كما حدث الأسبوع الماضي، ولكن من المرجح أن يستهدف تدفق الهواء من الشرق إلى الغرب المناطق التي لم تشهد رياحًا قوية الأسبوع الماضي، وخاصة في مقاطعة فينتورا.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية: "هذا وضع خطير بشكل خاص (PDS) لأجزاء من مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا".

وتخضع أجزاء كبيرة من جنوب كاليفورنيا لنوع من تحذير "اللون الأحمر"، مع وجود مناطق معرضة لخطر الطقس الناري "الحرج للغاية" - وهي أعلى فئة من مركز التنبؤ بالعواصف (SPC)، من الاثنين وحتى الأربعاء.

وبحسب مركز التنبؤ بالعواصف، الذي يصدر توقعات الطقس الناري على المستوى الوطني، تم تضمين حوالي 740.000 شخص في المنطقة الحرجة للغاية يوم الاثنين.

ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجلوس، قبل هذا الموسم، تم استخدام تصنيف "PDS" مرتين فقط من قبل. كلاهما كان في عام 2020. ومع ذلك، فإن نوع التحذير لم يكن موجودًا إلا منذ نصف عقد تقريبًا.

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