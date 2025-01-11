إزدياد ضحايا الحرائق في كاليفورنيا، وفقدان السيطرة على عدد منها

أوضحت وسائل إعلام أمريكية، مساء الجمعة، عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في حرائق لوس أنجلوس، فيما لا تزال ثلاثة حرائق خارجة عن السيطرة ومن بينها حريق باليساديس، فقد ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن "حرائق باليساديس وإيتون وهيرست لا تزال خارجة عن السيطرة في لوس أنجلوس يوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من بدء انتشارها في جميع أنحاء المقاطعة"، وقالت، "أسفرت الحرائق عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، ونزوح ما يقرب من 200 ألف شخص، وتدمير ما يصل إلى 10 آلاف مبنى، بما في ذلك أحياء سكنية بأكملها، كما احترق ما لا يقل عن 35 ألف فدان من الأراضي - وهي مساحة تبلغ حوالي ضعف ونصف مساحة مانهاتن".

ومن الجدير بالذكر أن الحرائق اجتاحت أحياء مختلفة في ولاية كاليفورنيا منذ الثلاثاء الماضي، وخاصة حول منطقة لوس أنجلوس، نتيجة لذلك، التهمت النيران أحياء فخمة ومنازل فارهة لمشاهير هوليوود.