انتقادات أمريكية ودنماركية لـ"هوس" ترامب بالاستيلاء على غرينلاند

أشارت شبكة CNN، إلى استغراب الكثير من المسؤولين الأمريكيين والدنماركيين من "هوس" الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفكرة السيطرة على غرينلاند.

ووفقا لها، يرى هؤلاء أن امتلاك الجزيرة سيجلب للولايات المتحدة عددا من المشاكل وسيتطلب استثمارات كبيرة.

وكان ترامب قد ذكر في وقت سابق، إن غرينلاند يجب أن تكون جزءا من الولايات المتحدة، مؤكدا أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر"، بما في ذلك من الصين وروسيا. ورفض ترامب الوعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند وقناة بنما.

وأضافت شبكة سي إن إن: "يؤكد المسؤولون الأمريكيون والدنماركيون أنهم لا يفهمون هوس ترامب بالاستحواذ على غرينلاند... ويقولون إن تحمل مسؤولية أمن غرينلاند سيكون مهمة صعبة بالنسبة للولايات المتحدة وسيتطلب استثمارات جديدة".

وبحسب القناة التلفزيونية، إذا استحوذت الولايات المتحدة على الجزيرة، فسوف يتعين عليها استخدام أسطولها القديم من كاسحات الجليد للقيام بدوريات في المياه الساحلية وكسر الجليد.

وأعرب أحد المصادر عن قلقه إزاء رغبة غرينلاند في الاستقلال، وشدد على أنه في حال انسحابها من المملكة الدنماركية، فستفقد الاستقرار السياسي، وربما تصبح أكثر عرضة لـ "النفوذ الروسي والصيني"، كما أشار إلى وجود شكوك في أن الجزيرة ستظل عضوا في حلف شمال الأطلسي بعد حصولها على الاستقلال المتوقع.

وكان ترامب قد نشر خريطة على صفحته بموقع Truth Social، تظهر فيها جزيرة غرينلاند إلى جانب كندا والولايات المتحدة باللون نفسه. وقال ترامب أواخر ديسمبر 2024، إنه "من الضروري أن تمتلك الولايات المتحدة غرينلاند (أكبر جزيرة في العالم، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية)، تعليقا على قراره بتعيين السفير الأمريكي السابق في السويد ورجل الأعمال كين هويري، سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى الدنمارك.

وبقيت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953. وفي عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي مع القدرة على حكم نفسها واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.