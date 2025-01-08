مركز أسبر لمدققي المعلومات يوضح أن بغداد ليست أكثر المدن تلوثا في العالم

أكد مركز "أسبر" لمدققي المعلومات التابع للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن العاصمة بغداد ليست الأكثر تلوثا عالميا، فيما قدم تفنيدا للمعلومات المنتشرة بهذا الشأن، إذ تناول المركز إيضاحاته بشأن التحقق من التقارير المنتشرة في منصات التواصل الاجتماعي، إدعت أن العاصمة بغداد تصدرت قائمة المدن الأكثر تلوثًا في العالم وفقًا لمؤشر جودة الهواء.

وأوضح المركز إنه "عند مراجعة أحدث بيانات IQAir، وهو مصدر موثوق عالميًا لتصنيف جودة الهواء، تبين أن مؤشر جودة الهواء في بغداد يبلغ 88، ما يضعها ضمن الفئة المعتدلة".

في حين، وعلى الصعيد العالمي، مدن مثل نيودلهي في الهند، ودكا في بنغلاديش، ولاهور في باكستان تصدرت القائمة بمؤشرات جودة هواء تتجاوز 150، ما يُصنفها ضمن الفئات غير الصحية والخطرة، أما بغداد بعيدة عن هذا المستوى، لكنها لا تزال تواجه تحديات بيئية كبيرة، بحسب المركز.

بالمقابل، أن مؤشر بغداد "المعتدل" يُعد أفضل نسبيًا من المدن المتصدرة لقائمة التلوث، إلا أن العراق كدولة يواجه تحديات بيئية خطيرة تتطلب اهتمامًا عاجلًا، حيث أن منظمة الصحة العالمية وIQAir تؤكدان أن جودة الهواء في العراق تتدهور بشكل ملحوظ خلال فترات العواصف الترابية والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مما يرفع المخاطر الصحية على المدى الطويل.

وخلص المركز التابع للمرصد العراقي لحقوق الإنسان بالقول، أن الادعاء بأن بغداد هي المدينة الأكثر تلوثًا عالميًا "غير صحيح"