اعتبر الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل أن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن ونائبته كامالا هاريس سيبقيان الأسوأ في الذاكرة بفسادهما، وعدم كفاءتهما، حيث ذكر هينكل في حديث لوكالة "نوفوستي": "سيبقى جو بايدن وكامالا هاريس على أنهما فاسدان للغاية، وخاصة بايدن، غير كفؤين، ودميتين كاملتين للدولة العميقة. إن الفشل الرئيسي في سجلهما هو النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مما جعلنا نقترب من الحرب العالمية الثالثة، وإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى هناك وسط انهيار بلدنا. إنهما ضحيا ببلادنا من أجل النزاع مع روسيا".

كما قيم الصحفي بشكل سلبي دعم هذه الإدارة لتصرفات إسرائيل في الشرق الأوسط.

وخلص بالقول: "أعتقد أنه لن يكون من المبالغة القول إن هذه الإدارة كانت بلا شك الأسوأ في التاريخ الحديث بسبب اقترابنا من الحرب العالمية".