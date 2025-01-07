منوعات

احذروا.. معلومات مهمة عن فيروس HMPV ونصائح لا تتجاهلها


وسط المخاوف العالمية بشأن عدوى الفيروس الرئوى البشرى (HMPV)، يجيب أحد الخبراء على بعض الأسئلة الشائعة حوله، وفقا لتقرير منشور عبر موقع onlymyhealth.

ما الفيروس الرئوي HMPV؟ 

فيروس HMPV هو فيروس تنفسي شائع يسبب في الغالب عدوى الجهاز التنفسي العلوي تشبه نزلات البرد، يمكن أن يسبب أيضًا عدوى الجهاز التنفسي السفلي مثل الالتهاب الرئوي أو نوبات الربو أو الانسداد الرئوي المزمن، وعلى الرغم من أن فيروس HMPV ليس هو نفسه فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، إلا أنه ينتمي إلى نفس العائلة، Paramyxoviridae، في الفصيلة الفرعية.

 متى بدأ فيروس HMPV؟

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التى أكدت أن اكتشاف فيروس HMPV كان في عام 2001 في هولندا، وتم التعرف على الفيروس في البداية في إفرازات الجهاز التنفسي لـ28 طفلاً ً. 

اما الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس HMPV؟ 

تشمل أعراض فيروس الجهاز التنفسي البشري HMPV 

- السعال. 

- الحمى . 

- احتقان الأنف.

 - ضيق التنفس. 

وحال عدم علاجها قد تتطور أعراض عدوى فيروس الجهاز التنفسي البشري إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، وهي تشبه الفيروسات الأخرى التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي.

 ما فترة حضانة فيروس HMPV؟

 وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تتراوح فترة الحضانة للفيروس بين 3 إلى 6 أيام، وقد تختلف مدة المرض اعتمادًا على شدته، لكنها تشبه التهابات الجهاز التنفسي الأخرى التي تسببها الفيروسات. 

كيف تنتقل عدوى فيروس HMPV؟

 ينتشر فيروس HMPV من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب، ويمكن أن ينتقل عن طريق الرذاذ التنفسي الذي ينطلق عند السعال أو العطس أو التحدث، ويمكن أن ينتشر الفيروس أيضًا عن طريق لمس الأشياء أو الأسطح التي تحتوي على الفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين. 

ما الفئة العمرية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس HMPV؟ 

يمكن لأى شخص أن يصاب بفيروس HMPV، ومع ذلك فإن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات وأعراض شديدة. 

هل يمكنك تناول المضادات الحيوية لعلاج HMPV؟ 

يقول الدكتور سونيل كومارك، استشاري أول في طب الرئة التدخلي بمستشفى أستر سي إم آي في بنغالورو بالهند، إن المضادات الحيوية هي أدوية تستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية، وبالتالي فهي غير فعالة ضد الفيروسات مثل فيروس الهربس البسيط لأنها عدوى فيروسية، ولن يكون استخدام المضادات الحيوية لعلاج فيروس الهربس البسيط غير مفيد فحسب، بل قد يساهم أيضًا في مقاومة المضادات الحيوية، وهو مصدر قلق متزايد في العلاج الطبي. 

هل يوجد لقاح أو علاج لفيروس HMPV؟ 

في الوقت الحالي لا يوجد لقاح محدد متاح للوقاية من عدوى فيروس الجهاز التنفسي البشري، كما لا يوجد بروتوكول علاج قياسي للمتضررين من الفيروس. 

هل فيروس HMPV يشكل تهديدا للحياة؟

وبحسب الدكتور كومار، يمكن أن يؤدي فيروس HMPV، إلى التهابات الجهاز التنفسي، وخاصة في الفئات السكانية المعرضة للخطر مثل الرضع وكبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ومع ذلك فإن معظم الحالات خفيفة ومحدودة ذاتيًا، ما يعني أنها يمكن أن تختفي من تلقاء نفسها دون علاج،ومع ذلك، في ظروف معينة، وخاصة بين أولئك الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا، يمكن أن تتفاقم أعراض الفيروس، مما يتطلب رعاية أكثرا. 

كيف يمكن الحماية من الإصابة بفيروس HMPV؟ 

هناك بعض التدابير المعتمدة من قبل الخبراء لحماية نفسك من فيروس الجهاز التنفسي البشري (HMPV): 

- استخدم الماء والصابون لغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد التواجد في الأماكن العامة.

 - استخدم معقم اليدين عندما لا يتوفر الصابون والماء. 

- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى، وتجنب لمس وجهك، وخاصة عينيك وأنفك وفمك. 

- قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل أو بمرفقك عند السعال أو العطس.

 - قم بتنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب والهواتف وأسطح العمل بانتظام. 

- ارتدِ قناعًا في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية. 

- حافظ على نظام غذائي صحي، وحافظ على ترطيب جسمك، ومارس الرياضة بانتظام، واحصل على قسط كافٍ من النوم. 

- تجنب الخروج إذا كنت مريضًا لمنع انتشار الفيروس للآخرين. 

- إذا ظهرت عليك أي أعراض، استشر أخصائي الرعاية الصحية للحصول على الإرشادات. 

- اتبع التحديثات والإرشادات الصادرة عن السلطات الصحية للبقاء على دراية بالمخاطر وتدابير الوقاية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
احذروا.. معلومات مهمة عن فيروس HMPV ونصائح لا تتجاهلها
العثور على جثتين في مقصورة الهبوط بطائرة تابعة لشركة "جيت بلو" في ولاية فلوريدا الأمريكية!
مقتل اكثر من 95 شخصا على الأقل في زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب التبت غربي الصين
نمو استخدام ChatGPT بأكثر من نصف مليار دولار انفقها المستخدمون في الربع الاخير من العام الماضي
صحة: مخاطر ارتفاع مستوى الهيموغلوبين في الدم
شاهقة مائية هي الأقوى من نوعها وسيول في مكة
عطل تقني يصيب أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشرطة في المطارات الألمانية
الكثير من الإصابات في مستشفيات الصين بسبب فيروس "HMPV"
مصر تقرر منع دخول السوريين القادمين من جميع انحاء العالم
مفاجآت داخل منزل منفذ هجوم نيو أورلينز!
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك