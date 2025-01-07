العثور على جثتين في مقصورة الهبوط بطائرة تابعة لشركة "جيت بلو" في ولاية فلوريدا الأمريكية!

صرّحت السلطات الأمريكية بالعثور على جثتين في مقصورة الهبوط الخاصة بطائرة تابعة لشركة طيران "جيت بلو" في مطار بجنوب ولاية فلوريدا، حيث ذكرت مصادر إعلامية أنه تم العثور على الجثتين في منطقة فتحة العجلات بمطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي.

وأوضح متحدث باسم شركة "جيت بلو" إنه تم اكتشافهما أثناء عملية فحص روتيني ضمن عملية الصيانة بعد الرحلة، إذ كانت الطائرة وصلت إلى فورت لودرديل بعد الساعة 11 مساء بقليل، حيث كانت قادمة من مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.