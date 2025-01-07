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نمو استخدام ChatGPT بأكثر من نصف مليار دولار انفقها المستخدمون في الربع الاخير من العام الماضي


 

حقق عام 2024 لقب عام الذكاء الاصطناعي بجدارة، حيث شهد نمو استخدام "تشات جي بي تي" خلال العام 2024، إذ انفق المستخدمون قرابة نصف مليار دولار على استخدامه، بحيث ذكر موقع آب فيغورس، المختص بالتكنولوجيا، ان عام 2024 كان عام الذكاء الاصطناعي بالنسبة للجميع تقريبا وليس بالنسبة لاهل التكنولوجيا فقط، ويظهر ذلك بوضوح من نمو استخدام ChatGPT، وهي الأداة التي يعرفها معظم الناس عندما يسمعون عن الذكاء الاصطناعي.

وأنفق المستخدمون مبلغًا ضخمًا قدره 486 مليون دولار على تطبيق ChatGPT في عام 2024، واحتفظت OpenAI بمبلغ 340 مليون دولار من هذا المبلغ بعد أن حصلت Apple وGoogle على رسومهما، لكن المثير للاهتمام ان الجزء الأكبر من هذا المبلغ جاء في الربع الرابع من العام 2024.

وبيّنت التقديرات أن تطبيق ChatGPT للجوال حقق 214 مليون دولار من الإيرادات الإجمالية في الربع الرابع، وهو ما يعادل حوالي 43% من اجمالي إيرادات 2024 للتطبيق الذي اطلق في مايو 2023، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 1033% بين عامي 2023 و2024 مما يوضح مدى شهية المستهلكين للذكاء الاصطناعي.

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نمو استخدام ChatGPT بأكثر من نصف مليار دولار انفقها المستخدمون في الربع الاخير من العام الماضي
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