الكثير من الإصابات في مستشفيات الصين بسبب فيروس "HMPV"

صرّحت وسائل اعلام صينية، اليوم الجمعة، بان المستشفيات تعج بالمرضى الذين يطلبون العلاج بسبب انتشار كبير وواسع لفيروس HMP، فيما اشارت الى ان الحكومة الصينية حثت الناس على ارتداء الكامامات والتباعد بشكل عاجل.

وأوضحت ان أعراض الإصابة بهذا الفيروس: (سعال، ارتفاع درجة الحرارة، احتقان الأنف وسيلان، آلام في العضلات، صفير في الصدر).

وأضافت ان "انتقال الفيروس يكون عبر الهواء من الأشخاص المصابين الذين يسعلون أو يعطسون ويمكن أيضاً أن ينتشر عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة"، لافتة الى انه "لا يوجد لقاح لهذا الفايروس حتى الآن، والعلاج يكون عبر الرعاية الطبية فقط".

وشددت الحكومة الصينية على "ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي"، مؤكدة ان "المريض يشفى بعد أخذ الفيروس دورته في الجسم".