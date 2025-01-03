مصر تقرر منع دخول السوريين القادمين من جميع انحاء العالم

شدّدت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، من إجراءاتها التضييقية تجاه دخول السوريين الى مصر، فبعد أيام من اصدار قرار بمنع السوريين حاملي الإقامة الأوروبية والأمريكية والكندية من الدخول الى مصر، أصدرت اليوم قرارا بمنع دخول السوريين القادمين من جميع انحاء العالم.

وأوضحت تقاريرعن مصادرعربية، انه تم تنبيه شركات السفر والطيران بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد.

وجاء هذا القرار بعد أيام من صدور قرار بوقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأمريكية والكندية، دون الحصول على الموافقة الأمنية.

واقرت مصر مسبقًا، قرارا بإيقاف دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا والسودان والعراق واليمن من الدخول الى مصر.