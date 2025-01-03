مفاجآت داخل منزل منفذ هجوم نيو أورلينز!

أوضحت صور حصلت عليها صحيفة "نيويورك بوست"، مفاجآت عثر عليها في منزل منفذ هجوم نيو أورلينز شمس الدين جبار، إذ أظهرت اللقطات الحصرية أن الإرهابي شمس الدين جبار، الذي ينتمي لتنظيم "داعش"، كانت لديه منضدة عمل في غرفة نومه كانت معدة لصنع القنابل.

وكان منزل جبار في تكساس مليئا ببقايا كيميائية وزجاجات كيميائية، بينما تضمنت مجموعة من العناصر التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي - والتي تركها المحققون الذين داهموا منزله يوم الأربعاء - قائمة طويلة من المركبات المستخدمة في صنع القنابل.