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نجاة بشار الاسد من محاولة اغتيال "بالسم" في روسيا!


 

 

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية" اليوم الخميس، خبر عن نجاة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من محاولة اغتيال "بالسم" في روسيا، حيث ذكرت ان "الأسد تعرض لحالة تسمم يوم الأحد الماضي، الأمر الذي استدعاه لطلب المساعدة الطبية فور إحساسه بالاختناق واستمراره بالسعال".

واستمرت معاناة  بشار من التسمم والاختناق لمدة 24 ساعة، إذ بيّنت التحاليل وجود مادة سامة في جسده، وتم علاجه في محل اقامته لحين استقرار حالته يوم الاثنين، بحسب الصحيفة.

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