إصابة 11 شخصا على الأقل في إطلاق نار جماعي في نيويورك

أصيب أكثر من 11 شخصًا في حادث إطلاق نار جماعي وقع في حي كوينز في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث ذكرت مصادر مطلعة على التحقيق، إن المكان استضاف حفلا خاصاً وقت إطلاق النار، إذ يبدو أن التجمع كان تكريما لعضو عصابة معروف في المجتمع قتل في أكتوبر الماضي والذي تزامن عيد ميلاده مع يوم رأس السنة الجديدة.

وأوضحت مصادر إنفاذ القانون أنه بينما تجمع حوالي 80 شخصا أمام أمازورا في انتظار الدخول مساء الأربعاء، اقترب اثنان أو ثلاثة من المشتبه بهم الذين كانوا يسيرون باتجاه الشرق على طول المكان 144 وبدأوا في إطلاق النار بشكل عشوائي على الحشد.

وأفادت مصادر مطلعة على التحقيق بأن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق النار دخلوا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن اثنين من المشتبه بهم المرتبطين بإطلاق النار ما زالوا طلقاء.