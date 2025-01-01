تحذير من برد قارس في مدينة روسية قد يصل ل 51 درجة تحت الصفر!

حذر خبراء الأرصاد الجوية في ياقوتيا بأقصى شمال روسيا، من انخفاض درجة الحرارة في العاصمة الإقليمية ياكوتسك بشكل كبير، حيث أشارت مصلحة الأرصاد الجوية الإقليمية، عبر قناتها على تيلغرام، إلى أن درجة حرارة الجو ستهبط في عاصمة الجمهورية- مدينة ياكوتسك إلى ناقص 51 درجة مئوية.

وأصدرت السلطات تحذيرات للسكان من احتمال هبوب عاصفة ثلجية قوية.

وجاء في بيان المصلحة: "تحذير من عاصفة ومن احتمال ظواهر مناخية خطيرة. في الفترة من 1 إلى 4 يناير 2025، سيكون هناك طقس بارد بشكل غير طبيعي في ياكوتسك وضواحيها، وسيتم تسجيل انخفاض في متوسط درجة حرارة الهواء اليومية عن المعدل المناخي المتوسط بمقدار 7 درجات مئوية أو أكثر".

ووفقا لتوقعات 2 يناير، قد تنخفض درجة حرارة الهواء في ياكوتسك ليلا إلى 51 درجة تحت الصفر.