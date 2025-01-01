مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 30 إثر دهس سيارة حشدا من المارة في ولاية نيو أورليانز

نقلت قناة "سي بي إس" عن الشرطة وشهود عيان الأربعاء قولهم إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وإصيب 30 آخرون إثر دهس سيارة حشدا من المارة في نيو أورليانز الأمريكية، حيث ذكرت الشرطة وشهود عيان إن سائق الشاحنة في نيو أورليانز ترجل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار.

وأضافت شرطة نيو أورليانز لاحقاً، نتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس، مؤكدة سقوط 10 قتلى و30 مصابا.

وبيّنت شبكة "أي بي سي" نقلا عن شرطة نيو أورليانز إن حادث الدهس كان متعمدا.