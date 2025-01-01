إصابة متطوع إسعاف في برلين بسبب إطلاق الألعاب النارية

أصيب عامل إسعاف في وسط برلين بسبب إطلاق الألعاب النارية عليه، وذلك قبيل احتفالات ليلة رأس السنة في العاصمة الألمانية التي تشتهر بتسببها في العديد من الإصابات المرتبطة بالألعاب النارية، حيث ذكرت الشرطة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن متطوعا في خدمة الإسعاف أصيب في الحادث الذي عشية الاحتفالات.

ووفقا للشرطة، كانت سيارة الإسعاف في مهمة طبية طارئة في موقف سيارات تجاري، عندما أطلق أشخاص مجهولون الألعاب النارية تجاهها.

وتم خلال الليلة في العاصمة، احتجاز أكثر من 50 شخصا مؤقتا، وتسجيل ما يقارب 30 مخالفة إدارية وتهم جنائية تتعلق بانتهاك قوانين استخدام الألعاب النارية، وفقا للشرطة.

ويتوقع أن يتواجد نحو أربعة آلاف ضابط شرطة في شوارع برلين خلال ليلة رأس السنة لمنع العنف والهجمات على خدمات الطوارئ.