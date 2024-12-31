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عودة أكثر من مليون لاجئ إلى أفغانستان خلال تسعة أشهر


أعلنت وزارة اللاجئين والعودة في حكومة "طالبان" في أفغانستان أن أكثر من مليون مواطن أفغاني عادوا إلى البلاد من دول الجوار خلال الأشهر التسعة الأخيرة، إذ نقلت قناة "طلوع نيوز" عن المتحدث باسم الوزارة عبد المطلب حقاني قوله أمس الاثنين: "على مدى الأشهر التسعة الماضية.. عاد أكثر من مليون أفغاني إلى وطنهم من الدول المجاورة، قسرا وطوعا. وضمن هذا العدد، جاء ما يقرب من 93 ألف شخص من باكستان، وحوالي 17 ألفا من تركيا.. والبقية من إيران".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة ذكرت في وقت سابق أن أكثر من 1.2 مليون مهاجر أفغاني أعيدوا إلى وطنهم من باكستان وإيران في عام 2024.

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عودة أكثر من مليون لاجئ إلى أفغانستان خلال تسعة أشهر
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