وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز ال 100 عام

أفادت وسائل إعلام أمريكية فجر يوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي إيرل كارتر توفي عن عمر ناهز 100 عام.

وجيمي كارتر هو الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة في الفترة من 1977 إلى 1981.

ولد كارتر يوم 1 أكتوبر 1924 واحتفل بعيد ميلاده الـ 100 في 1 أكتوبر 2024 مما يجعله أول رئيس أمريكي على قيد الحياة يصل إلى هذا السن.

وفي مايو 1979 أحبطت شرطة لوس أنجلوس محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي وألقت القبض على متسكع اسمه ريموند لي هارفي خارج مركز تسوق سيفيك في المدينة قبل 10 دقائق فقط من موعد إلقاء الرئيس كارتر كلمته هناك.

وكان ريموند لي هارفي يحمل مسدسا وعدة مخازن بحسبما أفادت به مجلة "أتلانتيك"، وزعم أنه عضو في خلية خططت وسعت لاغتيال كارتر.

حياة كارتر:

- عاش نحو 40 في المئة من تاريخ الولايات المتحدة منذ إعلان استقلالها عام 1776، وأكثر من ثلث عمر جميع الإدارات الأمريكية منذ تولى جورج واشنطن منصبه عام 1789.

- شملت حياته 9 إدارات قبل وخلال فترة رئاسته و7 إدارات بعد نهاية رئاسته عام 1981.

- حين تولى كارتر منصبه كان هناك رئيس واحد فقط هو جون آدامز عاش حتى بلغ 90 عاما، وبعد ذلك بلغ الرؤساء الراحلون جيرالد فورد، ورونالد ريغان، وجورج بوش الأب، جميعا 93 عاما على الأقل.

- والد كارتر مزارع فول سوداني ووالدته الممرضة ليليان جوردي التي ذهبت إلى الهند للتطوع في فيلق السلام بعمر 68 عاما.

- في عام 1962 دخل عالم السياسة في ولاية جورجيا حيث فاز في انتخابات مجلس شيوخ الولاية عن الحزب الديمقراطي عام 1962 وأعيد انتخابه عام 1964.

- في 1970 انتخب حاكما لولاية جورجيا.

- أعلن كارتر ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة في ديسمبر 1974 وأطلق حملة استمرت لمدة عامين اكتسبت زخما انتخابيا كبيرا.

- في مؤتمر الحزب الديمقراطي تم ترشيحه في الاقتراع الأول، ثم خاض حملة شرسة بمواجهة الرئيس فورد وتناظر معه 3 مرات، وفاز كارتر بأغلبية 297 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 241 صوتا لفورد.

- شهدت ولايته أزمات كبيرة في الداخل والخارج أدت في النهاية إلى هزيمته بمحاولته إعادة انتخابه أمام الجمهوري رونالد ريغان.

- حاز عام 2002 جائزة نوبل للسلام على خلفية "عقود من جهوده الدؤوبة لإيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية".