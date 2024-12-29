إعلامي مصري مصرحًا عن الجولاني: كشف مبكرا عن ديكتاتوريته!

انتقد الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري تصريحات قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع والتي تحدث بها لوسائل إعلام عربية الأحد، إذ كتب بكري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تدوينة قال فيها إن "الجولاني يكشف عن ديكتاتوريته مبكرا في حديث تلفزيوني.. أن تبقي سوريا بلا دستور ولا حتي إعلان دستوري لمدة 3 سنوات".

وأضاف "تظل سوريا في قبضة الجولاني 4 سنوات وبعدها تجري انتخابات رئاسيه يكون فيها هو المرشح الوحيد والأوحد وغير مسموح لأي فصيل من شركائه أن يكون له دور، لأنه يري ويا للعجب أن الانسجام يوجب احتكار جبهته للحكم 4 سنوات أما الآخرون فعليهم أن يشربوا من الفرات".

واختتم بكري تدوينته قائلا: "هل رأيتم الديمقراطية؟ هل أدركتم نعيمها؟ تمتعوا بحلاوتها وانتظروا المزيد.. الشعب السوري العظيم يستحق حكما ديمقراطيا رشيدا وليس عصابة من القتلة الإرهابيين".

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تحدث عن أن "عملية كتابة وإعداد دستور جديد لسوريا قد تستغرق نحو 3 سنوات، فيما قد تستغرق عملية تنظيم انتخابات في البلاد 4 سنوات" وهي المرة الأولى التي يشير فيها إلى جدول زمني محتمل للانتخابات منذ الإطاحة ببشار الأسد هذا الشهر.

وأشار الشرع في حديثه لوسائل إعلام إلى أن المرحلة الحالية هي "مرحلة تمهيدية لحكومة مؤقتة بمدة أطول" لافتا النظر إلى أن المحاصصة في الفترة الحالية ستدمر الفترة الانتقالية.

وقال الشرع أنه سيعلن خلال المؤتمر الوطني حل جميع الفصائل المسلحة في البلاد ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية وذلك بعد توصله إلى اتفاق مع قادة "الفصائل الثورية".