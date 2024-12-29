حصيلة ضحايا الطائرة الكورية المنكوبة

صرّح عمال الإغاثة في كوريا الجنوبية، الأحد، عن الحصيلة النهائية لضحايا تحطم طائرة من طراز "بوينغ" تابعة لشركة الطيران المنخفضة الكلفة "جيجو"، التي كان على متنها 181 شخصا، حيث ذكر عمال الإغاثة إن 179 شخصا قتلوا، فيما تم إنقاذ شخصين فقط. وكانت الطائرة تنقل 175 مسافرا، من بينهم اثنان من الجنسية التايلاندية، فضلا عن ستة من أفراد الطاقم، وفق وكالة فرانس برس.

وتحطّمت الطائرة التي أقلعت من مدينة بانكوك في تايلاند، لدى هبوطها في مطار موان، على بعد حوالي 290 كيلومترا من جنوب العاصمة سيول عند الساعة 9:03 من صباح الأحد، بالتوقيت المحلي (12,03 منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، وفق وزارة الأقاليم.