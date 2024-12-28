أيلون ماسك، بايدن كان في إجازة خلال ولايته الرئاسية!

ذكر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قضى فترة ولايته بأكملها تقريبا في إجازة، إذ علق الملياردير على منشور على موقع التواصل الاجتماعي X، جاء فيه أن بايدن أمضى 570 يوما في الإجازة، أي 40% من فترة ولايته الرئاسية، وتابع في تعليقه: "في الواقع، حوالي 100%".

ويُذكر أن الشكوك بدأت حول استمرار بايدن في قيادة البلاد تسمع بقوة متجددة بعد أن أعلن انسحابه من السباق على الرئاسة الأمريكية، وانخفض عدد مشاركته في الفعاليات العامة بشكل كبير، وامتدت عطلات نهاية الأسبوع التي يقضيها.