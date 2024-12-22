منظومة روسية جديدة لحماية المدن من هجمات المسيرات

طور العلماء الروس منظومة فعالة جديدة بمقدورها حماية المنشآت والمدن بأكملها من الطائرات المسيرة الصغيرة والصغيرة جدا.

وقد أطلق عليها تسمية "سفيرا"(النطاق). وبعد انتهاء اختبارها يمكن نشرها واستخدامها لحماية أية مدينة، حيث ذكر مدير عام مصنع اللاسلكيات في مدينة تشيليابنسك بمنطقة الأورال الروسية إن "سفيرا" يمكن أن تتصدى لمختلف الأنواع من الطائرات المسيرة الصغيرة. وقد تم اختبارها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وفي أثناء الاختبار تم تركيب أجهزة الحماية الرادارية متعددة المهام على السيارات حيث استطاعت المنظومة تحييد نحو 10 طائرات مسيرة.

وليس بمقدور المنظومة حماية منشأة واحدة فحسب، بل والمدينة بأكملها. ومن بين الأهداف المهمة التي يمكن أن تحميها المنظومة بفاعلية قصوى هي المطارات المدنية والعسكرية.

يذكر أن المنظومة مخصصة لاكتشاف الدرونات الصغيرة والصغيرة جدا وتحديد اتجاه قدومها وإسكات إشارات القيادة وإشارات الملاحة الفضائية بفضل قطع الاتصال بمشغليها وتشكيل التشويش.

وللمنظومة نسختان ثابتة ومتحركة، وتضم المنظومة الثابتة أجهزة الكشف والإسكات التي تتوزع في خزانتين مقاومتين للحرارة، وتوضع فيهما ستة هوائيات وحيدة الاتجاه ومتعددة الاتجاهات تبث الإشارات بترددات مختلفة، فضلا عن أجهزة إسكات الإشارات.

ويمكن أن تكتشف المنظومة الأهداف أوتوماتيكيا على مسافة حتى 2 كيلومتر، كما يبلغ الكشف العمودي للأهداف 60 درجة. أما الكشف الأفقي فيغطي 360 درجة.