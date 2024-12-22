وفاة زعيم تنظيم الإخوان الدولي يوسف ندا

توفي زعيم تنظيم جماعة الإخوان الدولي يوسف ندا عن عمر ناهز 93 عاما، حسب وسائل إعلام وقيادات تابعة للجماعة.

ويوسف ندا قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين ومفوض العلاقات الدولية بها، وتوفي بعد معاناة مع المرض، واسمه مدرج على قوائم الإرهاب في مصر، والأسبوع الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج 76 متهما على رأسهم القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من 9 ديسمبر 2024، إذ جاء إدراج "ندا" وعدد من المتهمين الآخرين بعد أيام من رفع أسمائهم ضمن 716 شخصا من القائمة.

ولد يوسف ندا في مدينة الإسكندرية شمالي مصر عام 1931. وانضم لجماعة الإخوان عام 1947 وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية في بداية الخمسينيات.

واعتقلته أجهزة الأمن المصري في عام 1954 بين عدد من قيادات جماعة الإخوان لاتهامهم بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأفرج عنه في 1956 ليغادر البلاد ويبدأ رحلته في الخارج.

وكانت أمريكا قد فرضت حظرا على "ندا" وصادرت ممتلكاته بداعي تمويل الإرهاب في عام 2001، وفي عام 2015 رفعت اسمه من الحظر المفروض على ممتلكاته والشركات المساهِم فيها ومنها بنك التقوى، وقالت إن الاتهامات بتمويل الإرهاب الدولي لم يعد لها أي وجود.

وكذلك شطب مجلس الأمن الدولي اسم يوسف ندا من قائمة الداعمين للإرهاب بناء على طلب من سويسرا التي كان يقيم فيها وكانت تفرض حجزا على ثروته وإقامة جبرية عليه، قبل إلغائهما لاحقا.