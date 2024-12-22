طراد أمريكي يسقط مقاتلة أمريكية عن طريق الخطأ فوق البحر الأحمر!

صرّحت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية بإسقاط مقاتلة أمريكية من طراز "إف 18" فوق البحر الأحمر "بنيران صديقة"، ونجاة طياريها، حيث جاء في بيان صدر عن القيادة أن الحادث وقع خلال غارات جوية ضد منشآت تابعة للحوثيين.

وأضاف البيان أن طراد "يو إس إس غيتيسبورغ" في مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" فتح النار بالخطأ وأسقط مقاتلة "إف/إيه 18" أقلعت من الحاملة.

وتابع أن الطيارين تمكنا من القفز بالمظلة والنجاة، وأن أحدهما أصيب بجروح طفيفة.