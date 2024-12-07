السفارة الأردنية ترد حول مطالبة بشار الأسد بمغادرة سوريا!

نفت السفارة الأردنية في واشنطن ما وصفته "الادعاءات التي لا أساس لها"، والتي اوردتها صحيفة وول ستريت جورنال عن مطالبة بشار الأسد مغادرة سوريا، إذ أوضحت السفارة أن الادعاء بأن المسؤولين الأردنيين حثوا الرئيس السوري بشار الأسد على مغادرة بلاده وتشكيل حكومة في المنفى هو ادعاء لا أساس له من الصحة وكاذب تماماً.

وأضافت: "نحن نأسف لأن مثل هذه الوسيلة الإعلامية المحترمة تنشر معلومات غير مؤكدة ومضللة من دون التحقق المناسب من الحقائق".

وبيّنت أن "صحيفة وول ستريت جورنال لم تتواصل معنا للتحقق من هذا الادعاء، وهو ما يشكل خرقاً خطيراً للمعايير الصحافية".

كذلك أكّدت، "نحن نرفض هذا الافتراء بشكل قاطع ونطالب إدارة صحيفة وول ستريت جورنال بإصدار تصحيح على الفور".

ويُذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مصادر ان المسؤولين في الأردن ومصر حثوا بشار الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة منفى مع استمرار زحف المسلحين وتساقط المدن السورية تباعا.