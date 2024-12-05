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تطوير دواء يستهدف أنواعا مقاومة من السرطان


طورت جامعة "سيبيريا" الطبية الحكومية عينة تجريبية من الدواء للعلاج الديناميكي الضوئي المستهدف لأنواع مقاومة من السرطان، إذ ذكرت الخدمة الصحفية بالجامعة إن الدواء يمكن أن يكون فعالا ضد أشكال السرطان المقاومة وسيقلل من الضرر الذي يلحق بالأنسجة السليمة أثناء العلاج.

ويتكون الدواء من مكونين: أحدهما مادة حساسة للضوء، وهي بروتين مستهدف خاص بمستقبل سرطاني محدد. واختار علماء جامعة "سيبيريا" الطبية مستقبل HER2 الموجود على سطح الخلايا الخبيثة، بمثابة هدف. ويساعد البروتين المستهدف DARPin الدواء في اكتشافه بالجسم، وعندما يتم إدخال الدواء إلى الجسم فإنه يرتبط بمستقبلات HER2 المحددة، ثم يتم تدمير الخلايا السرطانية تحت تأثير الضوء في طيف معين.

وأوضح العلماء إن الدواء الجديد له العديد من المزايا. وهو انتقائي للغاية، وذلك بسبب استخدام البروتين المستهدف الذي يؤثر بشكل طفيف على الأنسجة السليمة، ويؤثر بشكل رئيسي على الخلايا السرطانية، مما يقلل من التأثيرات الجانبية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد يكون الدواء فعالا ضد أشكال السرطان المقاومة، ويمكن استخدامه إلى جانب علاجات أخرى، مثل الجراحة والعلاج الإشعاعي.

كذلك ذكرت ماريا لاركينا الأستاذة بقسم العلوم الصيدلانية في جامعة سيبيريا الطبية الحكومية ورئيسة المشروع العلمي:" يتوقع أن تستخدم الأدوية الديناميكية الضوئية المستهدفة في أغلب الأحيان عند علاج أنواع مختلفة من السرطان. وعلى سبيل المثال، قد تكون الأدوية التي تستهدف HER2 فعالة في علاج سرطان الثدي الإيجابي وسرطان المعدة والأورام الخبيثة الأخرى حيث يلعب هذا المستقبل دورا رئيسيا، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه الأدوية لعلاج سرطان الجلد والورم الأرومي الدبقي وأشكال عدوانية أخرى من السرطان، حيث يكون من المهم تقليل الأضرار التي لحقت بالأنسجة المحيطة."

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