عاجل : جيش الكيان المجرم: نبدأ موجة غارات واسعة على لبنان.
منوعات

الكشف عن المصدر الرئيسي لانبعاثات غاز الميثان في النصف الشمالي للكرة الأرضية


تمكن علماء من جامعة "سيريوس" الروسية من اكتشاف المصدر الرئيسي لانبعاثات غاز الميثان في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

وحول الموضوع قالت الباحثة في المركز العلمي الدولي للبيئة وتغير المناخ التابع للجامعة، تاتيانا بوليفانوفا:"أظهرت الدراسات التي أجراها مركزنا أن جرف البحار القطبية الشرقية هو المصدر الرئيسي لانبعاثات الميثان الطبيعي نحو الغلاف الجوي في النصف الشمالي للكرة الأرضية. التربة الصقيعية في الجرف تذوب بسبب ارتفاع درجات حرارة الأرض".

وأضافت:"درجات الحرارة في القطب الشمالي ترتفع بشكل أسرع مقارنة بمناطق أخرى من الأرض. البحار القطبية الشمالية تحتوي على 80% من التربة الصقيعية الموجودة تحت الماء على الأرض، وهذه التربة أخذت تتحلل بنشاط على مدار الثلاثين سنة الماضية، وأصبحت مصدرا رئيسيا لانبعاثات غاز الميثان".

وأشارت بوليفانوفا إلى أن البعثات العلمية التابعة للمركز العلمي الدولي للبيئة وتغير المناخ في جامعة "سيريوس" الروسية ستواصل العمل على الدراسات المتعلقة بالاحتباس الحراري ومراقبة انبعاثات غاز الميثان في مناطق القطب الشمالي، كما يخطط المركز لإرسال رحلات استكشافية إلى مناطق البحر الأسود العام القادم لإجراء دراسات أكثر.

ويتابع العلماء الروس في السنوات الأخيرة التغيرات البيئية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، ويدرسون باهتمام تأثير هذه الظاهرة على تنوع الغطاء النباتي في المناطق الشمالية من الكرة الأرضية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكشف عن المصدر الرئيسي لانبعاثات غاز الميثان في النصف الشمالي للكرة الأرضية
إصلاح كابلي اتصالات في قاع بحر البلطيق بعد انقطاع غامض!
دراسة: تلوث الهواء الناجم عن الحرائق يسبب أكثر من 1.5 مليون وفاة سنويا حول العالم!
البرلمان الأسترالي يحظر وسائل التواصل دون 16 عامًا
الذكاء الاصطناعي يساعد على تحويل دبابات وناقلات مدرعة روسية إلى روبوتات!
اختفاء حاخام صهيوني في الإمارات!
شركة كلاشينكوف تستعرض أحدث طائراتها المسيّرة
شركة "رايان" للطيران الإيرلندية وشركات أخرى تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى الكيان
مواصفات أحدث صاروخ باليستي روسي، "شجيرة البندق"!
لاستعادة ثقة مستخدميه.. تليغرام يطلق تحديثات ضخمة
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك