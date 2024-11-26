الذكاء الاصطناعي يساعد على تحويل دبابات وناقلات مدرعة روسية إلى روبوتات!

تمتلك شركة "روستيخ" الروسية قاعدة تكنولوجية تسمح لها بتحويل عربات "بي إم بي" والناقلات المدرعة إلى منصات روبوتية مقاتلة.

صرح بذلك نائب رئيس "روستيخ" لشؤون الأسلحة والذخائر بكخان أوزدويف في حديث أدلى به يوم 25 نوفمبر لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضح أن تحقيق هذا المشروع يتطلب اعتماد مجمع "بروميتاي" (بروميثيوس) الإلكتروني الذكي من تصنيع شركة "الأنظمة فائقة الدقة" الروسية. وأضاف:" في حال دمج هذا المجمع الذكي مع أنظمة قيادة النيران المتقدمة فيمكننا الحديث عن ظهور روبوت مقاتل على شكل الدبابة أو عربة "بي إم بي" أو ناقلة مدرعة".

وأعاد بكخان أوزدويف إلى الأذهان أن عملية تطوير "بروميتاي" انتهت في فبراير الماضي. وعلى سبيل المثال فإن هذا المجمع يمكنه أن يحل محل سائق الدبابة أو قائد عربة "بي إم بي – 3". ومع ذلك فإن أماكن أفراد طاقم الدبابة أو المدرعة لا تزال شاغرة، الأمر الذي يجعل من الممكن التحكم فيها عن بعد أو قيادة تلك المدرعات بطريقة كلاسيكية.

ويرى المطورون أن عربة "بي إم بي-3" المسيرة المقاتلة يمكن أن تلعب دورا هاما في حال اقتحام المناطق المحصنة وخوض القتال داخل المدينة.