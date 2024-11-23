اختفاء رجل دين "إسرائيلي" في الإمارات!

يحقق جهاز "الموساد الاسرائيلي" وأجهزة الاستخبارات الإماراتية في اختفاء رجل دين يهودي "إسرائيلي" في الإمارات، وسط شبهات بأنه "تعرض للاختطاف أو الاغتيال" على يد "جهات مرتبطة بإيران"، إذ جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مصدرين مطلعين، مساء اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، وأشار المصدران إلى أن رجل الدين الذي ينتمي إلى حركة "حباد"، مفقود منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح المصدران بأن المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل تشير إلى "احتمال تعرض رجل الدين لمراقبة من قبل جهات (إرهابية) قبل اختفائه"، حيث لفتت عائلة رجل الدين إلى انقطاع التواصل معه خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

كما ذكرت الصحيفة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل على تحديد مكانه بالتنسيق مع السلطات الإماراتية.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية حول ملابسات اختفائه.