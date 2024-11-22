شركة "رايان" للطيران الإيرلندية وشركات أخرى تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى الكيان

مددت شركة الطيران الإيرلندية "رايان إير" تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس من العام المقبل.

وكانت الشركة قد علقت في وقت سابق رحلاتها إلى إسرائيل في سبتمبر 2024 وسط تدهور الوضع في المنطقة.

كذلك أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 ديسمبر، بسبب حرب إسرائيل في غزة ولبنان. وينطبق التمديد على جميع شركات الطيران داخل المجموعة، التي تشمل الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية ويورو وينجز، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "دلتا إيرلاينز"، أمس الخميس، أنها ستعلق رحلاتها بين مطار جون كينيدي في نيويورك وتل أبيب في إسرائيل حتى 31 ديسمبر بسبب الصراع المستمر في المنطقة.

ودفعت المخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران دولية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة وتجنب المجالات الجوية المتأثرة.