منوعات

مواصفات أحدث صاروخ باليستي روسي، "شجيرة البندق"!


أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن روسيا اختبرت في ظروف القتال الحقيقي أحدث صاروخ باليستي متوسط المدى لها.

وكانت قنوات تليغرام قد نشرت يوم أمس مقطع فيديو أظهر تدمير مصنع "يوجماش" الأوكراني في مدينة دنيبر (دنيبروبيتروفسك سابقا) من قبل صاروخ أطلق عليه "أوريشنيك"، وينتج هذا المصنع ضمن منتجات أخرى صواريخ "غروم" الأوكرانية البعيدة المدى. ويحمل هذا الصاروخ عنقودا من الرؤوس الحربية. وقد يتراوح عددها بين 3 و6 رؤوس. لكنها غير نووية ومحشية بمتفجرات خاصة.

لذلك أظهرت اللقطات المنشورة 6 توهجات ساطعة فوق أقسام المجمع الصناعي تشبه سقوط نيازك كبيرة.

وذكر بوتين إن هذا الصاروخ المتوسط المدى ( من 1000 إلى 5000 كيلومتر) يحلق بسرعة هائلة تصل  10 ماخ ( نحو 12 ألف كيلومتر في الساعة أو 3- 5 كيلومترات في الثانية).

كما أوضح الخبير العسكري والعقيد المتقاعد فيكتور بارانيتس إن مدى عمل الصاروخ المتوسط المدى بموجب التصنيف المتفق عليه في المعاهدة السابقة الموقعة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في الثمانينيات والخاصة بالصواريخ البرية المتوسطة والقصيرة المدى  يتراوح بين 1000 و5500 كيلومتر. وأضاف أن "شجيرة البندق " ينتمي إلى صنف الصواريخ الفرط صوتية التي تزيد سرعتها أضعافا عن سرعة الصوت التي تقيّم بـ1 ماخ ، ما يعادل 334 مترا في الثانية. لكن صواريخنا المتوسطة المدى، حسب الخبير الروسي، تحلق بسرعات تتراوح بين 10 و12 ماخ وأكثر من ذلك.

وفيما يتعلق بمواصفات "شجيرة البندق" فإنها سرية. لكن قدامى المتخصصين في صناعة الصواريخ السوفيتية يقولون إن "شجرة الجوز" هو وريث  لصاروخ "بيونير" السوفيتي الصنع. وتم إتلاف هذا النوع من الصواريخ بعد توقيع معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. لكن إتلاف الصواريخ لا يعني إتلاف مخططاتها التصميمية.

وكان الرئيس الروسي قد حذر في وقت سابق الولايات المتحدة من نشر الصواريخ المتوسطة المدى في ألمانيا. وأعلن أن روسيا ستقوم في هذه الحال بنشر صواريخها المتوسطة المدى في أراضيها.

إذن فإن صاروخ "بيونير" السوفيتي كان بمقدوره إصابة الأهداف على مدى حتى 5 آلاف كيلومتر، ما يعني أنه يمكن أن يصل إلى أية نقطة في أوروبا بدقة القناص التي لا تقل عن 50 مترا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شركة "رايان" للطيران الإيرلندية وشركات أخرى تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى الكيان
مواصفات أحدث صاروخ باليستي روسي، "شجيرة البندق"!
لاستعادة ثقة مستخدميه.. تليغرام يطلق تحديثات ضخمة
عادات تدمر صحة البنكرياس
قائمة بالدول العربية الأكثر انفاقاً على صحة مواطنيها، العراق خارج القائمة!
اغلاق مطعم في أربيل،يروج ليبيع وجبة طعام بـ130 مليون دينار!
تركيا تحتفل بافتتاح نفقًا قد يخدم العراق!
الأمم المتحدة تحذر من عدم التعامل مع حوادث تسرب الميثان
لقاء خاص بين إيلون ماسك وسفير إيران لدى الأمم المتحدة!
فريق ترامب يُحضّر لقائمة مسؤولين عسكريين كبار بهدف فصلهم!
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك