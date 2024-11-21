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لاستعادة ثقة مستخدميه.. تليغرام يطلق تحديثات ضخمة


أخفق تطبيق تليجرام Telegram، خلال الفترة الماضية في خلق ثقة مع المستخدمين، بعدما بات معروفًا أن التطبيق الشهير سيسلم أرقام هواتف المستخدمين وعناوين IP إلى السلطات.

كل ما تريد معرفته لتطبيق تليجرام

ويرغب تليجرام في الحفاظ على مكانته، لذا أعلن عن حزمة من التحديثات الجديدة، حيث قدم مجموعة واسعة من الميزات الجديدة المصممة لتحسين تجربة المستخدم وتزويد المطورين بمزيد من الأدوات.

ويتضمن هذا التحديث القدرة على استخدام التطبيقات الصغيرة لوضع ملء الشاشة، وتقديم خطط الاشتراك، وإضافة اختصارات الشاشة الرئيسية، وتمكين إرسال الهدايا، ومشاركة الوسائط، وإنشاء المستندات، والوصول إلى الموقع الجغرافي، وتتبع حركة الجهاز، وتعيين حالات الرموز التعبيرية، وغير ذلك الكثير.

ومن أحد التحديثات الرئيسية، تقديم وضع ملء الشاشة، مما يسمح للتطبيقات الصغيرة باحتلال الشاشة بالكامل في كل من الاتجاهين الرأسي والأفقي، مما سيمكن هذا التطبيقات من دعم مجموعة أوسع من أنواع الألعاب، وتقديم إيماءات وواجهات محسنة كانت مستحيلة سابقًا في تنسيق التطبيق الأصغر.

تحديثات تطبيق تليجرام الجديدة

وقدم أيضا ميزة هامة أخرى، و هي تتبع حركة الجهاز، فقد أصبح بإمكان التطبيقات الصغيرة اكتشاف حركة جهاز المستخدم، مما يفتح إمكانيات جديدة للتحكم في الألعاب والتجارب الغامرة مثل الواقع الافتراضي، كما يمكن للمطورين قفل اتجاه الشاشة لتجنب الدوران غير الضروري عند استخدام الحركة للعب.

بالإضافة إلى هذه الميزات، يمكن للمستخدمين الآن إضافة اختصارات مباشرة لتطبيقات صغيرة محددة على الشاشة الرئيسية لجهازهم، مما يسهل الوصول إلى الألعاب والخدمات المفضلة بنقرة واحدة.

وطرح أيضا ميزة إمكانية الوصول إلى الموقع الجغرافي، مما يسمح للتطبيقات الصغيرة بطلب واستخدام موقع المستخدم للألعاب القائمة على الموقع أو الخرائط التفاعلية أو الميزات القائمة على الأحداث.

كما أتاح الفرصة للتطبيقات الصغيرة الآن أيضًا إرسال الهدايا كمكافآت للإنجازات، باستخدام ميزة نجوم Telegram.

مزايا جديدة لمستخدمي Telegram Premium

بالنسبة لمستخدمي Telegram Premium، يضيف التحديث القدرة على تعيين حالات الرموز التعبيرية مباشرة من التطبيقات الصغيرة،و تتيح هذه الميزة للمستخدمين مشاركة ما يفعلونه، مثل لعب لعبة أو الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة فيلم، عن طريق تغيير حالة الرموز التعبيرية الخاصة بهم.

كما يمكن للمطورين حتى دمج واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية لتحديث الحالة تلقائيًا عند اتخاذ إجراءات معينة، مثل فتح كتاب أو حضور العمل.

كما أصبح مشاركة الوسائط أسهل، حيث تمكن التطبيقات الصغيرة المستخدمين الآن من إرسال الوسائط مباشرة إلى الدردشات، بما في ذلك رموز الإحالة والميمات والمزيد.

يمكن للمطورين أيضًا تقديم خطط اشتراك داخل تطبيقاتهم الصغيرة، وتحقيق الدخل من جهودهم من خلال مستويات متعددة من المحتوى والميزات.

يوفر التحديث أيضًا للمطورين المزيد من خيارات التخصيص، بما في ذلك القدرة على تخصيص شاشات التحميل بالرموز والألوان، وأصبح يمكن للتطبيقات الصغيرة الآن الوصول إلى معلومات الأجهزة الأساسية، مثل قوة المعالجة وسعة الذاكرة، لضبط الإعدادات وتحسين الأداء للحصول على تجارب مستخدم أكثر سلاسة.

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لاستعادة ثقة مستخدميه.. تليغرام يطلق تحديثات ضخمة
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