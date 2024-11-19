اغلاق مطعم في أربيل،يروج ليبيع وجبة طعام بـ130 مليون دينار!

أُغلق في محافظة أربيل، مطعم يبيع وجبة طعام بـ130 مليون دينار! حيث ذكرت المحافظة في بيان، انه "بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة حول مطعم يروج لبيع طبق طعام بسعر خيالي، قامت السلطات بإغلاق المطعم لعدم الالتزام بالتعليمات".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقاطع فيديو لمطعم في اربيل يروج لبيع وجبة طعام باسم "كردستان"، بسعر 130 مليون دينار ما يعادل 87 الف دولار!

وبحسب مقطع الفيديو، فأن الشخص الذي يقدم على تناول هذه الوجبة يقدم سيرته الذاتية ليتم تحضير الوجبة له في طقوس مختلفة على صحون وملاعق ذهبية واقمشة من حرير!